Сили спеціальних операцій знищили пускову установку системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" та склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ССО.

Бойову роботу виконали рух опору та підрозділи Deep strike (глибинного удару) цього роду військ.

"Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки", – зазначає ССО.

За їх словами, представники руху опору здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя, а подальша спеціальна розвідка підтвердила, що там знаходиться арсенал окупантів.

У ніч на 6 жовтня цей склад уразили дрони Сил спецоперацій, а того ж дня їхні підрозділи знищили пускову установку С-400 у селі Уютне (Затишне) поблизу Євпаторії, вказують у повідомленні.

"С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України", – зауважують військові.