Морские дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае – видео
Россияне заявили об атаке морских дронов в районе Туапсе. Об этом сообщили Оперштаб Краснодарского края и Telegram-канал ASTRA.
Оперштаб утверждает, что в акватории Черного моря в районе Туапсе якобы нейтрализовали четыре безэкипажных катера.
Один из них якобы сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар.
В то же время ASTRA пишет о вероятном повреждении одного из причалов.
Местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности длился почти восемь часов.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников в 08:00 по московскому времени (07:00 по Киеву).
При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о безэкипажных катерах.
Минобороны РФ утром отчиталось о 71 якобы сбитом или перехваченном беспилотнике: семь из них – над Черным морем.
- Украина применяет в Черном море морские дроны ГУР Magura и беспилотные катера СБУ Sea baby.
- За 2022-2023 годы СБУ поразила морскими дронами 11 российских судов.
- Морские дроны СБУ улучшились в боевой нагрузке и дальнобойности, возросши до 2 тонн и более 1500 километров соответственно.
Комментарии (0)