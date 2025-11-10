Морские дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае – видео

По данным ASTRA, поврежден один из причалов. В то же время российские власти традиционно заявляют о якобы нейтрализации всех катеров

Туапсе (Фото: wikipedia.org)

Россияне заявили об атаке морских дронов в районе Туапсе. Об этом сообщили Оперштаб Краснодарского края и Telegram-канал ASTRA.

Оперштаб утверждает, что в акватории Черного моря в районе Туапсе якобы нейтрализовали четыре безэкипажных катера.

Один из них якобы сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар.

В то же время ASTRA пишет о вероятном повреждении одного из причалов.

Местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности длился почти восемь часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников в 08:00 по московскому времени (07:00 по Киеву).

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о безэкипажных катерах.

Минобороны РФ утром отчиталось о 71 якобы сбитом или перехваченном беспилотнике: семь из них – над Черным морем.