СБУ раскрыла, как эволюционировали морские беспилотники Sea Baby – характеристики

Современные дроны Sea Baby применяются не как камикадзе, а как многоцелевые платформы, рассказали в украинской спецслужбе

Sea Baby нового поколения (Фото: СБУ)

Морские дроны Службы безопасности Украины улучшились в боевой нагрузке и дальнобойности, выросшие до 2 тонн и более 1500 км соответственно. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.

Первое применение такого вооружения произошло в 2022 году во время атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, и с тех пор эти беспилотники постоянно эволюционируют и совершенствуются, рассказали в СБУ.

"Современные дроны Sea Baby используются уже не как дроны-камикадзе, а как многоцелевые платформы. На них размещено различное вооружение, что дает возможность поражать корабли вражеского флота и другие военные цели на море. Sea Baby нового поколения способны выполнить задание и вернуться обратно", – отметили в ведомстве.

Спецслужба рассказала о такой эволюции ее морских дронов:

→ Первые прототипы имели боевую нагрузку (объем взрывчатых веществ. – Ред.) в 450 килограммов, в первом поколении Sea Baby этот показатель возрос до 930 кг, а в современных дронах достиг до 2000 кг (2 тонн);

→ Изменилась и дальность: сначала она составляла до 1000 километров, в первом поколении увеличилась до 1100 км, а в современных версиях морских беспилотников составляет более 1500 км.

"Новая модификация дрона СБУ Sea Baby – это более мощная и маневренная многоцелевая платформа, которая уже прошла испытания в различных миссиях в Черном море", – отметили в СБУ.

По ее словам, дальнобойные дроны многоразового применения имеют более мощные двигатели, современные системы навигации и обновленную систему связи.

Такие беспилотники снаряжены дополнительным защитным оборудованием и могут нести на себе различные типы вооружений, в том числе ракетные системы залпового огня "Град", ударные FPV-дроны, а также турели, которые могут работать против вражеских вертолетов и патрульных лодок, отметили в ведомстве.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение Sea Baby – еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – отмечал глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк (подробнее о новейших беспилотниках читайте здесь).