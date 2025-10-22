СБУ показала новое поколение морских дронов: били по Крымскому мосту летом – фото

Новые дроны Sea Baby могут работать на дистанции более 1500 км и нести до 2000 кг груза

Дроны "Sea Baby" (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины показала новое поколение морских безэкипажных дронов "Sea Baby". Они уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море, сообщили в Службе.

В частности, новое поколение дронов было использовано во время третьего поражения Крымского моста 3 июня 2025 года. Как сообщил бригадный генерал СБУ Ивана Лукашевича "Хантер", "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку, которой и были взорваны опоры незаконного сооружения.

Новые модификации морских дронов построены за средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24. Они способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

СБУ показала два дрона с разным оружием. Первый оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".

"СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача президента – нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем", – подчеркнул "Хантер".

Кроме этого, в СБУ отметили, что постоянно разрабатывают и другие образцы новейшего вооружения и уже успешно применяют их в Черном море. Но подробности о них пока нельзя разглашать.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение "Sea Baby" – еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

