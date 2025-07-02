Россияне пытались атаковать Пивденное морскими дронами, те взорвались в водах РФ – Буданов

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россияне пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России. Об этом во время мероприятия по награждению участников проекта Magura сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Укринформ.

По его словам, в начале июня оккупанты планировали атаковать город Пивденное в Одесской области.

"Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли. По нашей информации, они направлялись к городу Пивденное и искали там свои цели, но им это не удалось", — сказал Буданов.