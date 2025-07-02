Россияне пытались атаковать Пивденное морскими дронами, те взорвались в водах РФ – Буданов
Россияне пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России. Об этом во время мероприятия по награждению участников проекта Magura сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Укринформ.
По его словам, в начале июня оккупанты планировали атаковать город Пивденное в Одесской области.
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"Они сдетонировали в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли. По нашей информации, они направлялись к городу Пивденное и искали там свои цели, но им это не удалось", — сказал Буданов.
- 23 февраля 2025 года Малюк заявил, что Россия до сих пор не придумала средств противодействия морским дронам.
- В апреле Служба внешней разведки сообщала, что РФ активизировала разработку морских беспилотников.