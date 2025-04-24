Россия активизирует разработку морских беспилотников – Служба внешней разведки

Для реализации проектов российское Минобороны уже определило конкретные сроки

Морской беспилотник (Фото: Служба внешней разведки)

В составе Министерства обороны государства-агрессора создан межведомственный технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

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По данным разведки, задача этой структуры – ускорить разработку и внедрение морских беспилотных систем в Вооруженных силах России, в том числе безэкипажных катеров и дронов.

Совет направит свою деятельность на поддержку разработки различных типов безэкипажных катеров и дополнительных технологических решений, которые могут использоваться для развития морских беспилотных систем.

Речь идет о системах связи "Гермес", программно-аппаратных комплексах "Площадь" и "Орбита", универсальной наземной станции управления для безэкипажных катеров и т.д.

Российское Минобороны определило конкретные сроки для реализации указанных проектов: до 31 августа 2025 года – отбор наиболее перспективных технологий; до 31 октября – проведение функциональных испытаний избранных разработок; после этого – формирование государственного заказа, запуск серийного производства и официальное взятие новой техники на вооружение.