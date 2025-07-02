Росіяни намагалися атакувати Одещину морськими дронами, ті вибухнули ще в водах РФ – Буданов

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росіяни намагалися застосувати свої експериментальні моделі морських дронів проти цілей в Україні, але ті вибухнули ще у територіальних водах Росії. Про це під час заходу із нагородження учасників проєкту Magura повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Укрінформ.

За його словами, на початку червня окупанти хотіли атакувати місто Південне в Одеській області.

"Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли. За нашою інформацією, вони йшли на місто Південне і шукали там свої цілі, але їх спіткала невдача", – сказав Буданов.