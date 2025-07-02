Перші у світі. Досягнення розвідки та дронів Magura вписали в Книгу рекордів України – фото

До Книги рекордів потрапили п'ять напрямків операцій розвідки з 2023 року

Андрій Юсов, Андрій Масюк та Кирило Буданов (Фото: ГУР МО)

П'ять головних бойових рекордів воєнної розвідки України завдяки застосуванню сімейства морських дронів Magura, які стали першими у світі, зафіксували в Книзі рекордів України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена сімейству морських дронів Magura.

Йдеться про такі рекорди:

→ перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами. Зокрема може йтися про ураження патрульного корвета "Серній Котов" у Криму навесні 2024 року;

→ перше збиття бойового літака морським дроном 3 травня 2025 року;

→ перше збиття повітряної цілі морським дроном 31 грудня 2024 року;

→ найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік ГУР уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту рф;

→ найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів.

Представник Книги рекордів Андрій Масюк вручив офіційні сертифікати керівнику розвідки Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем та бійцям підрозділу "Group 13", які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

"Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням Magura і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування", — сказав він.

Буданов подякував представникам Книги рекордів України та наголосив на високій бойовій ефективності Magura . За його словами, кожне збите повітряне судно та потоплений ворожий корабель – це зменшення спроможностей ворога і крок до перемоги України.

"Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", – сказав начальник розвідки.

Командир підрозділу ГУР "Group 13" із позивним Тринадцятий подякував українським інженерам за винахідливість, командирам – за підтримку ініціативи, а команді – за віддану та успішну працю.

"Ми боремося проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка – особливо цінна. Щиро вдячні всім — і зокрема Книзі рекордів — за це визнання та довіру", – наголосив Тринадцятий.

Також до церемонії вручення сертифікатів долучився експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар. Він зазначив, що дрони Magura встановили рекорди бойової ефективності у воді та в повітрі. Наступний рекорд він побажав, щоб був підводним.

"Російські субмарини вже зачекались знайомства з українськими безпілотниками", – сказав Гончар.

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень. Це свідчення того, як Україна змінює військову історію світу та доводить, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога.

"Ми пишаємося кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів Magura. Ваша робота – це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора", — сказав Юсов.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО