Британський лорд: Українські морські дрони Magura переписують правила морської війни

За словами британського лорда, Україна встановлює нові стандарти того, як морська сила може проявлятися у XXI столітті

Морський дрон Magura (Фото: ГУР МО)

Використання таких дронів, як Magura, переписує правила ведення морської війни. Про це заявив британський меценат і підприємець лорд Майкл Ешкрофт під час відкриття Black Sea Security Forum 2025.

За його словами, Україна, не маючи традиційного військово-морського флоту, змогла нейтралізувати й відкинути велику морську державу завдяки інноваціям. Це формує нові стандарти прояву морської сили у XXI столітті.

"Використання Україною безпілотних морських дронів, таких як Magura, переписує правила ведення морської війни. Я мав честь особисто ознайомитися з цими технологіями та поспілкуватися з операторами, які ними керують. Їхня винахідливість вражає", – зазначив він.

Ешкрофт також згадав, що нещодавно морські дрони спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили два російські винищувачі Су-30. За його словами, ця подія – поворотний момент в історії військової справи.

"Україна не лише захищається, вона встановлює нові стандарти того, як морська сила може проявлятися у XXI столітті. Велика Британія, з її славетною морською традицією, має багато чому повчитися в України. Те саме стосується наших європейських союзників", – додав він.

Лорд Ешкрофт наголосив, що навчатися в України – це не лише акт солідарності, а й важливий крок у підготовці до майбутніх конфліктів у новому геополітичному контексті.