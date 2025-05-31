Британський лорд: Українські морські дрони Magura переписують правила морської війни
Використання таких дронів, як Magura, переписує правила ведення морської війни. Про це заявив британський меценат і підприємець лорд Майкл Ешкрофт під час відкриття Black Sea Security Forum 2025.
За його словами, Україна, не маючи традиційного військово-морського флоту, змогла нейтралізувати й відкинути велику морську державу завдяки інноваціям. Це формує нові стандарти прояву морської сили у XXI столітті.
"Використання Україною безпілотних морських дронів, таких як Magura, переписує правила ведення морської війни. Я мав честь особисто ознайомитися з цими технологіями та поспілкуватися з операторами, які ними керують. Їхня винахідливість вражає", – зазначив він.
Ешкрофт також згадав, що нещодавно морські дрони спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили два російські винищувачі Су-30. За його словами, ця подія – поворотний момент в історії військової справи.
"Україна не лише захищається, вона встановлює нові стандарти того, як морська сила може проявлятися у XXI столітті. Велика Британія, з її славетною морською традицією, має багато чому повчитися в України. Те саме стосується наших європейських союзників", – додав він.
Лорд Ешкрофт наголосив, що навчатися в України – це не лише акт солідарності, а й важливий крок у підготовці до майбутніх конфліктів у новому геополітичному контексті.
- 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут за допомогою Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.
- 2 січня 2025 року у розвідці заявили, що було знищено два Мі-8, а не один.
- 3 травня ГУР повідомило, що вперше в історії знищило російський літак за допомогою морського дрона.
- Того ж дня президент Зеленський заявив, що українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по тимчасово окупованому Криму.