Британский лорд: Украинские морские дроны Magura переписывают правила морской войны

По словам британского лорда, Украина устанавливает новые стандарты, как морская сила может проявляться в XXI веке.

Морской дрон Magura (Фото: ГУР МО)

Использование таких дронов, как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Об этом заявил британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт на открытии Black Sea Security Forum 2025.

По его словам, Украина, не имея традиционного военно-морского флота, смогла нейтрализовать и отвергнуть крупное морское государство благодаря инновациям. Это формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.

"Использование Украиной беспилотных морских дронов, таких как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Я имел честь лично ознакомиться с этими технологиями и пообщаться с управляющими ими операторами. Их изобретательность поражает", – отметил он.

Эшкрофт также упомянул, что недавно морские дроны спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили два российских истребителя Су-30. По его словам, это событие – поворотный момент в истории военного дела.

"Украина не только защищается, она устанавливает новые стандарты того, как морская сила может проявляться в XXI веке. Великобритания, с ее славной морской традицией, должна многому поучиться у Украины. То же касается наших европейских союзников", – добавил он.

Лорд Эшкрофт подчеркнул, что учиться у Украины – это не только акт солидарности, но и важный шаг в подготовке к будущим конфликтам в новом геополитическом контексте.