Британский лорд: Украинские морские дроны Magura переписывают правила морской войны
Использование таких дронов, как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Об этом заявил британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт на открытии Black Sea Security Forum 2025.
По его словам, Украина, не имея традиционного военно-морского флота, смогла нейтрализовать и отвергнуть крупное морское государство благодаря инновациям. Это формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.
"Использование Украиной беспилотных морских дронов, таких как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Я имел честь лично ознакомиться с этими технологиями и пообщаться с управляющими ими операторами. Их изобретательность поражает", – отметил он.
Эшкрофт также упомянул, что недавно морские дроны спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили два российских истребителя Су-30. По его словам, это событие – поворотный момент в истории военного дела.
"Украина не только защищается, она устанавливает новые стандарты того, как морская сила может проявляться в XXI веке. Великобритания, с ее славной морской традицией, должна многому поучиться у Украины. То же касается наших европейских союзников", – добавил он.
Лорд Эшкрофт подчеркнул, что учиться у Украины – это не только акт солидарности, но и важный шаг в подготовке к будущим конфликтам в новом геополитическом контексте.
- 31 декабря 2024 г. воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.
- 2 января 2025 года в разведке заявили, что были уничтожены два Ми-8, а не один.
- 3 мая ГУР сообщило, что впервые в истории уничтожило российский самолет с помощью морского дрона.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что украинские военные уничтожили второй российский самолет за сутки при ударе по временно оккупированному Крыму .