ГУР впервые показало новейшие морские дроны, уничтожающие самолеты и корабли – фото, видео

В среду, 14 мая, в Киеве начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы представили новейшие морские дроны Magura, способные уничтожать вражеские самолеты и корабли. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Военная разведка представила серию ударных морских дронов Magura:

→ способного действовать роем "киллера" кораблей Черноморского флота России Magura V5;

→ мультифункциональную платформу Magura V6P;

→ дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;

→ модель Magura V7, оснащенную боевым пулеметным модулем.

В ГУР отметили, что морские дроны Magura – новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura бойцы военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30 и корабли. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в $500 млн, рассказали в разведке.

В ГУР подчеркнули, что наибольший интерес вызвал дрон Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которыми украинские бойцы сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью свыше $100 млн.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

"Благодаря Magura и другим морским дронам уже произошел доктринальный сдвиг. Есть известная фраза, что Украине удалось уничтожить фактически треть Черноморского флота России, хотя у Украины нет флота. Но я хотел бы сказать – так это и есть флот, современный флот XXI века", – отметил военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, борьба между дронами и классическим крупнотоннажным флотом продолжается уже несколько десятилетий.

"Патрулирование морской акватории, контроль морских коммуникаций, уничтожение воздушных и морских целей. Все это – уже реальность. Это новая доктрина, которая именно в Украине стала реальностью", – подытожил эксперт.

Фото: ГУР