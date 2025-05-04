Российские Су-30 были сбиты с нового ППО-дрона американскими ракетами – Буданов

Дрон Magura V5 (Иллюстративное фото: Википедия)

2 мая для уничтожения двух российских самолетов Су-30 Главное управление разведки использовало морские беспилотники новой противовоздушной модификации Magura V7 и американские ракеты AIM-9. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью ресурсу The War Zone.

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По словам военного, разведка использовала три морских дрона Magura-7 во время атаки, два из которых вели огонь по самолетам.

Magura V7 – это противовоздушная модификация беспилотника Magura V5, пояснил Буданов, но в то же время отказался уточнить разницу между этими двумя моделями.

ГУР начало устанавливать американские ракеты AIM-9 на морские дроны в январе 2025 года, рассказал глава ведомства. Это ракеты класса "воздух-воздух", в модификации AIM-9M (The War Zone считает, что именно ее используют на Magura) максимальная дальность этого вооружения по неподвижной цели достигает 21 километр.

Буданов не стал комментировать, были ли удары 2 мая первым разом, когда такие ракеты были применены с морского беспилотника. До этого случая было известно, что ГУР использует на Magura советские ракеты Р-73 – с помощью них в декабре 2024 года были сбиты два российских вертолета Ми-8 и поврежден еще один.

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"Мы используем несколько моделей [ракет] на нашем Magura V7, но лучшие результаты [дает] AIM-9", – отметил глава военной разведки.

В этом же интервью Буданов сообщил, что по предварительным данным экипаж второго из уничтоженных Су-30 не выжил.

О плюсах и минусах AIM-9 и Р-73 The War Zone отмечает, что модификация AIM-9M в целом похожа на советскую Р-73 по своим возможностям и приблизительным размерам, но одновременно имеет одно существенное отличие.



Управляемая ракета AIM-9M с инфракрасной системой самонаведения имеет улучшенную защиту от инфракрасных средств противодействия (например, тепловых ловушек), усовершенствованную способность распознавать цели на фоне и ракетный двигатель с пониженным уровнем выбросов дыма. Впервые США получили AIM-9M в 1983 году.



Но в то же время медиа отмечает, что в отличие от Р-73 AIM-9M не имеет возможности захватывать и поражать цели, находящиеся под большими углами относительно оси ракеты или ее носителя. Это усложняет наведение ракеты на самолет, если устанавливать ее на морской дрон, считает ресурс.



Украина получила неопределенное количество AIM-9M от США и, возможно, других партнеров. Медиа предполагает, что AIM-9 также могут использоваться на The War Zone отмечает, что модификация AIM-9M в целом похожа на советскую Р-73 по своим возможностям и приблизительным размерам, но одновременно имеет одно существенное отличие.Управляемая ракета AIM-9M с инфракрасной системой самонаведения имеет улучшенную защиту от инфракрасных средств противодействия (например, тепловых ловушек), усовершенствованную способность распознавать цели на фоне и ракетный двигатель с пониженным уровнем выбросов дыма. Впервые США получили AIM-9M в 1983 году.Но в то же время медиа отмечает, что в отличие от Р-73 AIM-9M не имеет возможности захватывать и поражать цели, находящиеся под большими углами относительно оси ракеты или ее носителя. Это усложняет наведение ракеты на самолет, если устанавливать ее на морской дрон, считает ресурс.Украина получила неопределенное количество AIM-9M от США и, возможно, других партнеров. Медиа предполагает, что AIM-9 также могут использоваться на гибридных системах ПВО FrankenSAM

Вечером 2 мая украинские защитники в Черном море уничтожили российский самолет Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Тогда сообщалось, что операцию провело спецподразделение ГУР во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими подразделениями Сил обороны.

В ночь на 3 мая россияне жаловались на атаку беспилотников и безэкипажных катеров на Краснодарский край. Взрывы раздавались в Анапе, Тамане и Новороссийске.

К вечеру того же дня президент Зеленский подтвердил, что украинские военные уничтожили второй российский самолет за сутки во время удара по временно оккупированному Крыму.