Гибридные ПВО FrankenSAM прикрывают военные и гражданские объекты в Украине – ВСУ

Юрий Игнат (Скриншот)

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, что украинские военные используют гибридные системы противовоздушной обороны для прикрытия гражданских и военных объектов.

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По его словам, Украина использует такие системы, в частности, в авиации: использует ракеты западного производства на советских самолетах.

"Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не столь дальнобойны. Могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем сбивать на дальних расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты инфраструктуры, военные объекты или что-то другое – почему бы нет", – объяснил Игнат.

Спикер добавил, что украинцы также модернизируют ПЗРК для мобильных огневых групп. По его словам, речь идет об оснащении переносных зенитных комплексов тепловизионным оборудованием, чтобы увеличить показатель сбивания вражеских целей.

В Давосе министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM во время отражения ночной атаки российских "шахедов".

"Мы в девяти километрах сегодня сбили "шахед", и это первое успешное использование такой системы. Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей", – сказал он тогда.

В октябре американская газета The New York Times писала, что один вариант таких ПВО объединяет советские пусковые установки "Бук" и западные ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

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