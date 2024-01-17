Нічна дронова атака. ЗСУ вперше використали гібридні ППО FrankenSAM – Камишін

Олександр Камишін (Скриншот)

Українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM під час відбиття нічної атаки російських "шахедів". Про це на Давоському форумі заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Замість того щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки й застосовували до них радянські ракети", – розповів Камишін.

Міністр мав на увазі гібридні системи ППО, які українські Міноборони та Мінстратегпром виготовляли разом із Пентагоном у межах програми FrankenSAM.

У жовтні американська газета The New York Times писала, що один варіант таких ППО поєднує радянські пускові установки "Бук" та західні ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.

За словами Камишіна, в ніч проти 17 січня українські військові вперше застосували "гібриди", відбиваючи наліт російських дронів-камікадзе.

"Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили "шахед", і це перше успішне використання такої системи. Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей", – резюмував міністр.

В Одесі унаслідок російської атаки є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по місту, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Представник військової розвідки повідомляв, що росіяни можуть виготовляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра".

Читайте також: Президент Латвії: Слід змінити підхід до підтримки України. Потрібна стратегія перемоги