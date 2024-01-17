Одеса. Росія атакувала "шахедами", є руйнування багатоповерхівок, пожежі — фото та відео

Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 17 січня, є руйнування та постраждалі. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що протиповітряна оборона працювала майже три години, по одному БпЛА знищено у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

Під Одесою 11 "шахедів" було збито на підльоті до берега, більшість впало в море, але уламки збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини та машини у Приморському районі міста.

У кількох районах міста горіли квартири та автомобілі одеситів.

Троє людей отримали поранення, їм надали медичну допомогу.

Вранці 8 січня росіяни завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням 51 ракети. У Кривому Розі росіяни влучили в торговий центр. Крім того, одна з ракет розбила колію та контактну лінію швидкісного трамвая.

9 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Зафіксовано пошкодження території та будівель дитячого оздоровчого центру.

Пізно ввечері 10 січня російські війська вкотре завдали ударів по Харкову.

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