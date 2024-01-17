Одесса. Россия атаковала "шахедами", есть разрушения многоэтажек, пожары — фото и видео

Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 января, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что противовоздушная оборона работала почти три часа, по одному БПЛА уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.

Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте из Черного моря.

Под Одессой 11 "шахедов" были сбиты на подлете к берегу, большинство упали в море, но обломки сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины и машины в Приморском районе города.

В нескольких районах города горели квартиры и автомобили одесситов.

Три человека получили ранения, им предоставили медицинскую помощь.

Утром 8 января россияне нанесли массированный воздушный удар по Украине с применением 51 ракеты. В Кривом Роге россияне попали в торговый центр. Кроме того, одна из ракет разбила колею и контактную линию скоростного трамвая.

9 января российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300. Зафиксированы повреждения территории и зданий детского оздоровительного центра.

Поздно вечером 10 января российские войска в очередной раз нанесли удары по Харькову.

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