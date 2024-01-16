Россия ударила двумя ракетами по центру Харькова

Харьков вечерний, 2021 год (Иллюстративный скриншот)

Российская армия нанесла удары по Харькову. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Журналист LIGA.net в областном центре слышал два взрыва в 21:46 и 21:48.

Россия нанесла удары по Харькову двумя ракетами, предварительно – С-300, уточнил Синегубов. Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры.

В эту минуту медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние — легкое.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании ракеты "туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка".