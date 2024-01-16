Росія вдарила двома ракетами по центру Харкова

Харків вечірній, 2021 рік (Ілюстративний скриншот)

Російська армія завдала ударів по Харкову. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Журналіст LIGA.net в обласному центрі чув два вибухи о 21:46 та 21:48.

Росія завдала ударів по Харкову двома ракетами, попередньо — С-300, уточнив Синєгубов. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан — легкий.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ракети "туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова".