Росія вдарила двома ракетами по центру Харкова
Російська армія завдала ударів по Харкову. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Журналіст LIGA.net в обласному центрі чув два вибухи о 21:46 та 21:48.
Росія завдала ударів по Харкову двома ракетами, попередньо — С-300, уточнив Синєгубов. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан — легкий.
Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ракети "туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова".