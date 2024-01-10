Росія вдарила ракетами по цивільному обʼєкту Харкова. Дев'ять постраждалих

Харків вечірній, 2021 рік (Скриншот)

Пізно ввечері 10 січня російські війська вчергове завдали ударів по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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О 22:31 Терехов написав, що Росія б’є ракетами по місту.

Синєгубов закликав жителів Харкова й області перебувати в укриттях.

О 22:40 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Тривогу в Харківській області оголошено з 21:19 – на той момент через активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.

О 22:48 Терехов повідомив, що удар прийшовся по цивільному обʼєкту.

"Висока вірогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", – написав мер.

О 22:54 Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо – ракетами С-300. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

О 23:08 глава ОВА повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару постраждали шість людей, їм надають допомогу.

О 23:17 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб.