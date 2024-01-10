Россия ударила ракетами по Харькову. Мэр заявил о высокой вероятности жертв

Харьков вечерний, 2021 год (скриншот)

Поздно вечером 10 января российские войска в очередной раз наносят удары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 22:31 Терехов написал, что Россия бьет ракетами по городу.

Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

В 22:40 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Тревога в Харьковской области объявлена с 21:19 – на тот момент из-за активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении.

В 22:48 Терехов сообщил, что удар пришелся по гражданскому объекту.

"Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", – написал мэр.

В 22:54 Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно – ракетами С-300. Информация о пострадавших уточняется.