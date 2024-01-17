В Одесі знову пролунали вибухи. Росія атакувала область ракетами

Одеса (Фото: скриншот з відео)

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у місті.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Перед цим командування Повітряних сил попереджало про загрозу тактичній авіації.

Також військові писали про пуск ракети у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Росіяни атакували Одесу вночі 17 січня дронами-камікадзе Shahed-136, 11 "шахедів" були збиті на підльоті до берега, більшість упали в море, але уламки збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини та машини у Приморському районі міста.

Троє людей отримали поранення, горіли квартири та автомобілі.

Вранці 8 січня росіяни завдали масованого повітряного удару по Україні із застосуванням 51 ракети. У Кривому Розі росіяни влучили в торговий центр. Крім того, одна з ракет розбила колію та контактну лінію швидкісного трамвая.

9 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Зафіксовано пошкодження території та будівель дитячого оздоровчого центру.

Пізно ввечері 10 січня російські війська вкотре завдали ударів по Харкову.

Читайте також: Росія вдарила двома ракетами по центру Харкова: 17 постраждалих