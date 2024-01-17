В Одессе снова прогремели взрывы. Россия атаковала область ракетами

Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе утром 17 января снова прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в городе.

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Перед этим командование Воздушных сил предупреждало об угрозе тактической авиации.

Также военные писали о пуске ракеты в направлении в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Россияне атаковали Одессу ночью 17 января дронами-камикадзе Shahed-136, 11 "шахедов" были сбиты на подлете к берегу, большинство упали в море, но обломки сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины и машины в Приморском районе города.

Три человека получили ранения, горели квартиры и автомобили.

Утром 8 января россияне нанесли массированный воздушный удар по Украине с применением 51 ракеты. В Кривом Роге россияне попали в торговый центр. Кроме того, одна из ракет разбила колею и контактную линию скоростного трамвая.

9 января российские оккупанты ударили по Харькову ракетами типа С-300. Зафиксированы повреждения территории и зданий детского оздоровительного центра.

Поздно вечером 10 января российские войска в очередной раз нанесли удары по Харькову.

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