Ночная дроновая атака. ВСУ впервые использовали гибридные ПВО FrankenSAM – Камышин

Александр Камышин (Скриншот)

Украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM, когда отбивали ночную атаку российских "шахедов". Об этом на Давосском форуме заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

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"Вместо того чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую ушли бы долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты", – рассказал Камышин.

Министр имел в виду гибридные системы ПВО, которые украинские Минобороны и Минстратегпром производили вместе с Пентагоном в рамках программы FrankenSAM.

В октябре американская газета The New York Times писала, что один вариант таких ПВО объединяет советские пусковые установки "Бук" и западные ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

По словам Камышина, в ночь на 17 января украинские военные впервые применили "гибриды", отбивая налет российских дронов-камикадзе.

"Мы в девяти километрах сегодня сбили "шахед", и это первое успешное использование такой системы. Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей", – резюмировал министр.

В Одессе в результате российской атаки есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по городу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Представитель военной разведки сообщал, что россияне могут производить до 350 "шахедов" в месяц, но запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера".

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