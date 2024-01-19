Гібридні ППО FrankenSAM прикривають військові та цивільні об'єкти в Україні – ЗСУ

Юрій Ігнат (Скриншот)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, що українські військові використовують гібридні системи протиповітряної оборони для прикриття цивільних та військових об'єктів.

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За його словами, Україна використовує такі системи зокрема в авіації: залучає ракети західного виробництва до радянських літаків.

"Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше – чому б ні", – пояснив Ігнат.

Речник додав, що українці також модернізують ПЗРК для мобільних вогневих груп. За його словами, йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття ворожих цілей.

У Давосі міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін розповів, українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM під час відбиття нічної атаки російських "шахедів".

"Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили "шахед", і це перше успішне використання такої системи. Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей", – сказав він тоді.

У жовтні американська газета The New York Times писала, що один варіант таких ППО поєднує радянські пускові установки "Бук" та західні ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.

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