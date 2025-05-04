Буданов: Экипаж второго уничтоженного российского Су-30 мог не выжить
Су-30 (Иллюстративное фото: Википедия)

2 мая, с помощью морских дронов, Главное управление разведки уничтожило два российских самолета Су-30 – предварительно, экипаж одного из них не выжил. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью ресурсу The War Zone.

Начальник разведки сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил – и его подобрало гражданское судно в Черном море.

Буданов добавил, что, по предварительным данным, экипаж второго уничтоженного самолета погиб.

СПРАВКА.
Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.

РФ использует такие самолеты для ударов по Украине, в том числе ракетами Х-31П.
Читайте также
Крым массированно атаковали беспилотники – видео
гурКирилл Будановmagura