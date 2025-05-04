Буданов: Экипаж второго уничтоженного российского Су-30 мог не выжить

Су-30 (Иллюстративное фото: Википедия)

2 мая, с помощью морских дронов, Главное управление разведки уничтожило два российских самолета Су-30 – предварительно, экипаж одного из них не выжил. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью ресурсу The War Zone.

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Начальник разведки сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил – и его подобрало гражданское судно в Черном море.

Буданов добавил, что, по предварительным данным, экипаж второго уничтоженного самолета погиб.

СПРАВКА. Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.



РФ использует такие самолеты для ударов по Украине, Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться в качестве учебно-боевого самолета.РФ использует такие самолеты для ударов по Украине, в том числе ракетами Х-31П

Вечером 2 мая украинские защитники в Черном море уничтожили российский самолет Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Тогда сообщалось, что операцию провело спецподразделение ГУР во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими подразделениями Сил обороны.

В ночь на 3 мая россияне жаловались на атаку беспилотников и безэкипажных катеров на Краснодарский край. Взрывы раздавались в Анапе, Тамане и Новороссийске.

К вечеру того же дня президент Зеленский подтвердил, что украинские военные уничтожили второй российский самолет за сутки во время удара по временно оккупированному Крыму.