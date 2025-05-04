Буданов: Екіпаж другого знищеного російського Су-30 міг не вижити

Су-30 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

2 травня, за допомогою морських дронів, Головне управління розвідки знищило два російських літаки Су-30 – попередньо, екіпаж одного з них не вижив. Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ресурсу The War Zone.

Начальник розвідки повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив – і його підібрало цивільне судно у Чорному морі.

Буданов додав, що за попередніми даними екіпаж другого знищеного літака загинув.

У цьому ж інтерв'ю очільник ГУР розповів, що розвідка використала морські безпілотники нової протиповітряної модифікації Magura V7 та американські ракети AIM-9

ДОВІДКА. Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.



РФ використовує такі літаки для ударів по Україні, Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.РФ використовує такі літаки для ударів по Україні, зокрема ракетами Х-31П

Ввечері 2 травня українські захисники у Чорному морі знищили російський літак Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Тоді повідомлялось, що операцію здійснив спецпідрозділ ГУР у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими підрозділами Сил оборони.

У ніч проти 3 травня росіяни скаржилися на атаку безпілотників та безекіпажних катерів на Краснодарський край. Вибухи лунали в Анапі, Тамані та Новоросійську.

Надвечір того ж дня президент Зеленський підтвердив, що українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по тимчасово окупованому Криму.