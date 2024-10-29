Росія атакувала Одещину ракетами Х-31П, уламком вбило чоловіка

Х-31П (Фото: Вікіпедія/Panther)

Вдень 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Одеську область авіаційними ракетами Х-31П, уламком однієї з них вбило чоловіка. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, запущеними з винищувача Су-30 над Чорним морем.

За словами Кіпера, ракети не досягли своїх цілей, однак в Одеському районі загинув 71-річний чоловік, який перебував біля моря; його смертельно поранив осколок однієї з ворожих ракет.