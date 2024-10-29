Россия атаковала Одесскую область ракетами Х-31П, обломком убило мужчину

Х-31П (Фото: Википедия/Panther)

Днем 29 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область авиационными ракетами Х-31П, обломком одной из них убило мужчину. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, запущенными из истребителя Су-30 над Черным морем.

По словам Кипера, ракеты не достигли своих целей, однако в Одесском районе погиб 71-летний мужчина, находившийся у моря; его смертельно ранил осколок одной из вражеских ракет.