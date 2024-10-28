Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали 10 человек

Кривой Рог (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В понедельник, 28 октября, россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, в результате чего есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки поврежден трехэтажный жилой дом. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Также повреждено медицинское учреждение, авто и газопровод.

На месте работают все службы.

В 21:55 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. А в 21:57 военные сообщили о скоростной цели на Кривой Рог.

19 октября в результате российского удара по Кривому Рогу травмы получили 17 человек.

20 октября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.