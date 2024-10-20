Из-за удара РФ по Кривому Рогу 17 пострадавших, есть повреждения зданий и машин – фото

Фото: Telegram Сергей Лысак

Из-за российского удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

По его данным, 14 из пострадавших понадобилась помощь медиков, в больнице находятся восемь пострадавших – все в состоянии средней тяжести.

Удар оккупантов повредил гостиницу, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов, разбито около 15 машин – три пожарных, три служебных автомобиля полиции и карета "скорой", отметил Лысак.

Он сообщил: в городе развернули штабы, где принимают заявления о поврежденном имуществе и выдают строительные материалы, людей обеспечивают едой и горячим чаем.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что штаб по помощи развернут в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, он будет работать до 18:00.

По его данным, поздно вечером 19 октября оккупанты били по городу двумя баллистическими ракетами.

Чиновник написал, что повреждены три админздания – районный исполком, управление социальной защиты и Пенсионный фонд.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Также Лысак сообщил об очередной атаке РФ по Никопольскому району – ночью оккупанты били из артиллерии по Марганецкой общине, с утра обстреляли райцентр, пострадавших нет.

Вечером 19 октября российские оккупационные войска обстреляли Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами, есть раненые.

В ночь на 20 октября захватчики в очередной раз атаковали Киев примерно десятком ударных беспилотников – их обезвредили на подлете в столицу.