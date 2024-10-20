Через удар РФ по Кривому Рогу 17 постраждалих, є пошкодження будівель і машин – фото
Через російський удар по Кривому Рогу постраждали 17 людей, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
За його даними, 14 з постраждалих знадобилася допомога медиків, у лікарні перебувають вісім потерпілих – усі у стані середньої тяжкості.
Удар окупантів пошкодив готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків, побито близько 15 машин – три пожежні, три службові автівки поліції та карета "швидкої", зауважив Лисак.
Він повідомив: у місті розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене майно та видають будівельні матеріали, людей забезпечують їжею і гарячим чаєм.
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що штаб по допомозі розгорнуто у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, він працюватиме до 18:00.
За його даними, пізно ввечері 19 жовтня окупанти били по місту двома балістичними ракетами.
Посадовець написав, що пошкоджено три адмінбудівлі – районний виконком, управління соціального захисту та Пенсійний фонд.
Також Лисак повідомив про чергову атаку РФ по Нікопольщині – впродовж ночі окупанти гатили з артилерії по Марганецькій громаді, з ранку обстріляли райцентр, постраждалих немає.
- Ввечері 19 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, є поранені.
- У ніч на 20 жовтня загарбники вчергове атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників – їх знешкодили на підльоті до столиці.