Через удар РФ по Кривому Рогу 17 постраждалих, є пошкодження будівель і машин – фото

Фото: Telegram Сергій Лисак

Через російський удар по Кривому Рогу постраждали 17 людей, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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За його даними, 14 з постраждалих знадобилася допомога медиків, у лікарні перебувають вісім потерпілих – усі у стані середньої тяжкості.

Удар окупантів пошкодив готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків, побито близько 15 машин – три пожежні, три службові автівки поліції та карета "швидкої", зауважив Лисак.

Він повідомив: у місті розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене майно та видають будівельні матеріали, людей забезпечують їжею і гарячим чаєм.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що штаб по допомозі розгорнуто у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, він працюватиме до 18:00.

За його даними, пізно ввечері 19 жовтня окупанти били по місту двома балістичними ракетами.

Посадовець написав, що пошкоджено три адмінбудівлі – районний виконком, управління соціального захисту та Пенсійний фонд.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Також Лисак повідомив про чергову атаку РФ по Нікопольщині – впродовж ночі окупанти гатили з артилерії по Марганецькій громаді, з ранку обстріляли райцентр, постраждалих немає.