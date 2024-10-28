Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждали 11 людей

Кривий Ріг (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В понеділок, 28 жовтня, росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, унаслідок чого є поранені та руйнування. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджений триповерховий житловий будинок. За попередніми даними, постраждали 10 людей.

У будинку та господарських спорудах виникла пожежа. Також пошкоджено медичний заклад, авто та газопровід.

На місці працюють всі служби.

О 21:55 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. А о 21:57 військові повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

ДОПОВНЕНО О 23:30. Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 11. Двоє чоловіків (39 та 60 років) знаходяться у вкрай важкому стані. Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

19 жовтня унаслідок російського удару по Кривому Рогу травми отримали 17 людей.

20 жовтня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, в результаті чого постраждали чотири людини, зокрема дитина.