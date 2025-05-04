Російські Су-30 були збиті з нового протиповітряного дрона ракетами США – пояснення Буданова

Дрон Magura V5 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

2 травня для знищення двох російських літаків Су-30 Головне управління розвідки використало морські безпілотники нової протиповітряної модифікації Magura V7 та американські ракети AIM-9. Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ресурсу The War Zone.

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За словами військового, розвідка використала три морських дрони Magura-7 під час атаки, два з яких вели вогонь по літаках.

Magura V7 – це протиповітряна модифікація безпілотника Magura V5, пояснив Буданов, але водночас відмовився уточнити різницю між цими двома моделями.

ГУР почало встановлювати американські ракети AIM-9 на морські дрони у січні 2025 року, розповів очільник відомства. Це ракети класу "повітря-повітря", у модифікації AIM-9M (The War Zone вважає, що саме її використовують на Magura) максимальна дальність цього озброєння по нерухомій цілі сягає 21 кілометр.

Буданов не став коментувати, чи удари 2 травня була першим разом, коли такі ракети були застосовані з морського безпілотника. До цього випадку було відомо, що ГУР використовує на Magura радянські ракети Р-73 – за допомогою них у грудні 2024 року було збито два російські гелікоптери Мі-8 та пошкоджено ще один.

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"Ми використовуємо декілька моделей [ракет] на нашому Magura V7, але найкращі результати [дає] AIM-9", – зазначив очільник воєнної розвідки.

У цьому ж інтерв'ю Буданов повідомив, що, за попередніми даними, екіпаж другого зі знищених Су-30 не вижив.

Про плюси та мінуси AIM-9 та Р-73 The War Zone зазначає, що модифікація AIM-9M в цілому схожа на радянську Р-73 за своїми можливостями та приблизними розмірами, але водночас має одну суттєву відмінність.



Керована ракета AIM-9M з інфрачервоною системою самонаведення має покращений захист від інфрачервоних засобів протидії (наприклад, теплових пасток), удосконалену здатність розпізнавати цілі на тлі та ракетний двигун зі зниженим рівнем викидів диму. Вперше США отримали AIM-9M у 1983 році.



Але водночас медіа зауважує, що на відміну від Р-73 AIM-9M не має можливості захоплювати та вражати цілі, що знаходяться під великими кутами відносно осі ракети або її носія. Це ускладнює наведення ракети на літак, якщо встановлювати її на морський дрон, вважає ресурс.



Україна отримала невизначену кількість AIM-9M від США і, можливо, інших партнерів. Медіа припускає, що AIM-9 також можуть використовуватися на The War Zone зазначає, що модифікація AIM-9M в цілому схожа на радянську Р-73 за своїми можливостями та приблизними розмірами, але водночас має одну суттєву відмінність.Керована ракета AIM-9M з інфрачервоною системою самонаведення має покращений захист від інфрачервоних засобів протидії (наприклад, теплових пасток), удосконалену здатність розпізнавати цілі на тлі та ракетний двигун зі зниженим рівнем викидів диму. Вперше США отримали AIM-9M у 1983 році.Але водночас медіа зауважує, що на відміну від Р-73 AIM-9M не має можливості захоплювати та вражати цілі, що знаходяться під великими кутами відносно осі ракети або її носія. Це ускладнює наведення ракети на літак, якщо встановлювати її на морський дрон, вважає ресурс.Україна отримала невизначену кількість AIM-9M від США і, можливо, інших партнерів. Медіа припускає, що AIM-9 також можуть використовуватися на гібридних системах ППО FrankenSAM

Ввечері 2 травня українські захисники у Чорному морі знищили російський літак Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Тоді повідомлялось, що операцію здійснив спецпідрозділ ГУР у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими підрозділами Сил оборони.

У ніч проти 3 травня росіяни скаржилися на атаку безпілотників та безекіпажних катерів на Краснодарський край. Вибухи лунали в Анапі, Тамані та Новоросійську.

Надвечір того ж дня президент Зеленський підтвердив, що українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по тимчасово окупованому Криму.