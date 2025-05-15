ГУР вперше презентувало новітні морські дрони, здатні нищити літаки та кораблі – фото, відео

У середу, 14 травня, в Києві начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов із командою фахівців спецслужби презентували новітні морські дрони Magura, здатні знищувати ворожі літаки та кораблі. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Воєнна розвідка представила серію ударних морських дронів Magura:

→ здатну діяти роєм "кілерку" кораблів Чорноморського флоту Росії Magura V5;

→ мультифункціональну платформу Magura V6P;

→ дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

→ модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

В ГУР зазначили, що морські дрони Magura – новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura бійці воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема ― два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30 та кораблі. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад $500 млн, розповіли у розвідці.

В ГУР наголосили, що найбільший інтерес викликав дрон Magura V7 із двома ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, якими українські бійці збили два російські винищувачі Су-30 загальною вартістю понад $100 млн.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

"Завдяки Magura та іншим морським дронам вже відбувся доктринальний зсув. Є відома фраза, що Україні вдалося знищити фактично третину Чорноморського флоту Росії, хоча в України немає флоту. Але я хотів би сказати – так це і є флот, сучасний флот XXI століття", – зазначив військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, боротьба між дронами й класичним великотоннажним флотом триває вже кілька десятиліть.

"Патрулювання морської акваторії, контроль морських комунікацій, знищення повітряних і морських цілей. Все це – вже реальність. Це нова доктрина, яка саме в Україні стала реальністю", – підсумував експерт.

Фото: ГУР