Первые в мире. Достижения разведки и дронов Magura вписали в Книгу рекордов Украины – фото

В Книгу рекордов попали пять направлений разведывательных операций с 2023 года

Андрей Юсов, Андрей Масюк и Кирилл Буданов (Фото: ГУР МО)

Пять главных боевых рекордов военной разведки Украины, достигнутых благодаря применению семейства морских дронов Magura, которые стали первыми в мире, зафиксировали в Книге рекордов Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Официальная регистрация рекордов состоялась в Музее военной разведки Украины, где недавно открылась экспозиция, посвященная семейству морских дронов Magura.

Речь идет о таких рекордах:

→ первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами. В частности, речь может идти об уничтожении патрульного корвета "Сергей Котов" в Крыму весной 2024 года;

→ первое сбитие боевого самолета морским дроном 3 мая 2025 года;

→ первое поражение воздушной цели морским дроном 31 декабря 2024 года;

→ наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров: в период с 2023 по 2024 год ГУР поразило 15 единиц из состава кораблей и катеров Черноморского флота РФ;

→ наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.

Представитель Книги рекордов Андрей Масюк вручил официальные сертификаты руководителю разведки Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем и бойцам подразделения "Group 13", которые непосредственно выполняют морские спецоперации с применением дронов.

"Мы наблюдали за разработкой и боевым применением Magura и можем с полной уверенностью заявить: эти достижения уникальны в мировом масштабе. Они свидетельствуют о том, что Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и служат примером для подражания", – сказал он.

Буданов поблагодарил представителей Книги рекордов Украины и подчеркнул высокую боевую эффективность Magura. По его словам, каждый сбитый самолет и потопленное вражеское судно – это ослабление сил противника и шаг к победе Украины.

"Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам добиваться таких результатов", – сказал начальник разведки.

Командир подразделения ГУР "Group 13" с позывным Тринадцатый поблагодарил украинских инженеров за изобретательность, командиров – за поддержку инициативы, а команду – за преданную и успешную работу.

"Мы боремся против государства, обладающего большими ресурсами, поэтому любая поддержка особенно ценна. Мы искренне благодарны всем – и в частности Книге рекордов – за это признание и доверие", – подчеркнул Тринадцатый.

К церемонии вручения сертификатов также присоединился эксперт по военной безопасности Михаил Гончар. Он отметил, что дроны Magura установили рекорды боевой эффективности как в воде, так и в воздухе. Следующего рекорда он пожелал им под водой.

"Российские субмарины уже ждут знакомства с украинскими беспилотниками", – сказал Гончар.

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул стратегическое значение достигнутых результатов. Это свидетельство того, как Украина меняет мировую военную историю и доказывает, что инновации и мужество сильнее любого количества врага.

"Мы гордимся каждым, кто причастен к созданию и применению морских дронов Magura. Ваша работа – пример для всего мира того, как асимметричные ответы могут быть эффективными и разрушительными для агрессора", – сказал Юсов.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны