Буданов: Россия более полутора лет работала над морскими дронами, один из них "Зефир"
Россия более полутора лет работала над морскими дронами. Примером является дрон "Зефир", который россияне недавно применили, рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.
По словам главы ГУР, россияне смогли привести в порядок несколько моделей.
"Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает", – пояснил Буданов.
В то же время руководитель разведки отметил, что до украинских дронов Magura россиянам еще далеко, поскольку эти беспилотники продолжают совершенствовать.
- Начальник ГУР Буданов уже рассказывал, как в начале июня оккупанты пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России.
- 28 августа Минобороны РФ похвасталось, что российский безэкипажный катер в устье реки Дунай поразил и якобы потопил украинский "Симферополь". В ВМС подтвердили удар и гибель на тот момент одного члена экипажа. По состоянию на 29 августа – двое погибших и несколько пропавших.
- 29 августа спикер ВМС отметил, что Россия уже длительное время применяет безэкипажные катера, однако в основном подобные удары не были эффективным.
