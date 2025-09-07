Буданов: Россия более полутора лет работала над морскими дронами, один из них "Зефир"

По словам главы ГУР, россияне смогли привести в порядок несколько моделей

Кирилл Буданов (Фото: Liga.net)

Россия более полутора лет работала над морскими дронами. Примером является дрон "Зефир", который россияне недавно применили, рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.

По словам главы ГУР, россияне смогли привести в порядок несколько моделей.

"Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает", – пояснил Буданов.

В то же время руководитель разведки отметил, что до украинских дронов Magura россиянам еще далеко, поскольку эти беспилотники продолжают совершенствовать.