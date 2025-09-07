Буданов: Россия более полутора лет работала над морскими дронами, один из них "Зефир"
Кирилл Буданов (Фото: Liga.net)

Россия более полутора лет работала над морскими дронами. Примером является дрон "Зефир", который россияне недавно применили, рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.

По словам главы ГУР, россияне смогли привести в порядок несколько моделей.

"Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает", – пояснил Буданов.

В то же время руководитель разведки отметил, что до украинских дронов Magura россиянам еще далеко, поскольку эти беспилотники продолжают совершенствовать.

  • Начальник ГУР Буданов уже рассказывал, как в начале июня оккупанты пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России.
  • 28 августа Минобороны РФ похвасталось, что российский безэкипажный катер в устье реки Дунай поразил и якобы потопил украинский "Симферополь". В ВМС подтвердили удар и гибель на тот момент одного члена экипажа. По состоянию на 29 августа – двое погибших и несколько пропавших.
  • 29 августа спикер ВМС отметил, что Россия уже длительное время применяет безэкипажные катера, однако в основном подобные удары не были эффективным.
гурКирилл Будановморской дрон