Уже двое членов экипажа корабля "Симферополь" погибли в результате удара морского дрона РФ
В результате российского удара безэкипажным катером по разведывательному кораблю "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины по состоянию на 29 августа известно уже о двух погибших членах экипажа. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
"К сожалению, у нас есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших. Их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения", – сообщил он.
Большинство членов экипажа находятся в безопасности.
Плетенчук не предоставил деталей относительно того, затонул ли после удара украинский корабль, о чем заявило Минобороны РФ. Продолжаются действия, направленные на спасение жизни военных, поэтому ВМС пока не могут предоставить подробностей.
- 28 августа Минобороны РФ заявило, что российский безэкипажный катер в устье реки Дунай поразил и потопил украинский "Симферополь".
- В ВМС подтвердили удар и гибель на тот момент одного члена экипажа.
Комментарии (0)