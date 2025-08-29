Уже двое членов экипажа корабля "Симферополь" погибли в результате удара морского дрона РФ

Парадный проход 24 августа 2021 года корабля "Симферополь" в сопровождении авиации (Фото – пресс-служба ВМС)

В результате российского удара безэкипажным катером по разведывательному кораблю "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины по состоянию на 29 августа известно уже о двух погибших членах экипажа. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"К сожалению, у нас есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших. Их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения", – сообщил он.

Большинство членов экипажа находятся в безопасности.

Плетенчук не предоставил деталей относительно того, затонул ли после удара украинский корабль, о чем заявило Минобороны РФ. Продолжаются действия, направленные на спасение жизни военных, поэтому ВМС пока не могут предоставить подробностей.