Вже двоє членів екіпажу корабля "Сімферополь" загинули внаслідок удару морського дрона РФ

Парадний прохід 24 серпня 2021 року корабля "Сімферополь" у супроводі авіації (Фото – пресслужба ВМС)

Внаслідок російського удару безекіпажним катером по розвідувальному кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України станом на 29 серпня відомо вже про двох загиблих членів екіпажу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих. Їх декілька. Так само декілька військовослужбовців отримали поранення", – повідомив він.

Більшість членів екіпажу перебувають у безпеці.

Плетенчук не надав деталей стосовно того, чи затонув після удару український корабель, про що заявило Міноборони РФ. Тривають дії, спрямовані на порятунок життя військових, тому ВМС наразі не можуть надати подробиць.