Росіяни уразили корабель "Сімферополь" ВМС України
Росіяни завдали удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, загинув один член екіпажу. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – заявив Плетенчук.
За словами речника ВМС, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Триває пошук кількох військових моряків.
Один член екіпажу загинув, кілька поранено, уточнив Плетенчук.
Раніше Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що російський безекіпажний катер у гирлі річки Дунай уразив український розвідувальний корабель "Сімферополь". Окупанти стверджують, що в результаті атаки судно нібито потонуло.
- У квітні Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що РФ активізує розробку морських безпілотників.
- 2 липня Буданов заявляв, що росіяни намагалися застосувати свої експериментальні моделі морських дронів проти цілей в Україні, але ті вибухнули ще в територіальних водах Росії.
