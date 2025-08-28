Росіяни уразили корабель "Сімферополь" ВМС України

Міністерство оборони Росії заявило, що атаку було здійснено безекіпажним катером

"Сімферополь" (Фото: Wikipedia)

Росіяни завдали удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, загинув один член екіпажу. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – заявив Плетенчук.

За словами речника ВМС, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Триває пошук кількох військових моряків.

Один член екіпажу загинув, кілька поранено, уточнив Плетенчук.

Раніше Міністерство оборони держави-агресорки повідомило, що російський безекіпажний катер у гирлі річки Дунай уразив український розвідувальний корабель "Сімферополь". Окупанти стверджують, що в результаті атаки судно нібито потонуло.

ДОВІДКА "Сімферополь" – розвідувальний корабель ВМС України. Середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року.

У квітні Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що РФ активізує розробку морських безпілотників.

2 липня Буданов заявляв, що росіяни намагалися застосувати свої експериментальні моделі морських дронів проти цілей в Україні, але ті вибухнули ще в територіальних водах Росії.