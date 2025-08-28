Россияне поразили корабль "Симферополь" ВМС Украины
Россияне нанесли удар по кораблю "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, погиб один член экипажа. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Об информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", – заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков.

Один член экипажа погиб, несколько ранены, уточнил Плетенчук.

Ранее Министерство обороны государства-агрессора сообщило, что российский безэкипажный катер в устье реки Дунай поразил украинский разведывательный корабль "Симферополь". Оккупанты утверждают, что в результате атаки судно якобы утонуло.

"Симферополь" – разведывательный корабль ВМС Украины. Средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ). Построен на ПАО "Кузница на Рыболовном". Спущен на воду 23 апреля 2019 года.
  • В апреле Служба внешней разведки сообщала, что РФ активизировала разработку морских беспилотников.
  • 2 июля Буданов заявлял, что россияне пытались применить свои экспериментальные модели морских дронов против целей в Украине, но те взорвались еще в территориальных водах России.
