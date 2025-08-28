В четверг, 28 августа, украинские защитники поразили в Азовском море ракетный корабль оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовало видео.

В результате совместной операции Департамента активных действий военной разведки и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".

Бойцы подразделения "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную радиолокационную станцию, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО атаковали борт корабля.

В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

СПРАВКА Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" – серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей третьего ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море". Официальное назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны во внутренних морских бассейнах. На июнь 2024 года построено 12 кораблей (11 в составе флота, один находится на испытаниях).