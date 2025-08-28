У четвер, 28 серпня, українські захисники вразили в Азовському морі ракетний корабель окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й опублікувало відео.

У результаті спільної операції Департаменту активних дій воєнної розвідки та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресорки проєкту 21631 "Буян-М" – носій крилатих ракет "Калібр".

Бійці підрозділу "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО атакували борт корабля.

Унаслідок ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску ракет у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

ДОВІДКА Малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М" – серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів третього рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море". Офіційне призначення кораблів цього проєкту – охорона та захист економічної зони у внутрішніх морських басейнах. На червень 2024 року побудовано 12 кораблів (11 у складі флоту, один перебуває на випробуваннях).