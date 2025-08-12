Буданов перевірив позиції ГУР на Зміїному та "вишках" у Чорному морі – відео, фото
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов перевірив позиції захисників зі Спецпідрозділу Тимура на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі, повідомили у пресслужбі відомства.
"Керівник воєнної розвідки проінспектував сили й засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР та інших частин Сил безпеки й оборони повернуто під законний контроль України", – йдеться у публікації.
Глава ГУР провів нараду з офіцерами стосовно подальших дій у межах загальної стратегії та нагородив бійців Спецпідрозділу Тимура; генерал-лейтенант та бійці спільно вшанували пам'ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від окупантів, розповіли в розвідці.
- Президент Зеленський та Буданов відвідували Зміїний у липні 2023 року.
- У ніч на 28 липня 2025-го спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
