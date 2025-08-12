Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов перевірив позиції захисників зі Спецпідрозділу Тимура на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі, повідомили у пресслужбі відомства.

"Керівник воєнної розвідки проінспектував сили й засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР та інших частин Сил безпеки й оборони повернуто під законний контроль України", – йдеться у публікації.

Глава ГУР провів нараду з офіцерами стосовно подальших дій у межах загальної стратегії та нагородив бійців Спецпідрозділу Тимура; генерал-лейтенант та бійці спільно вшанували пам'ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від окупантів, розповіли в розвідці.

