Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов проверил позиции защитников из Спецподразделения Тимура на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Руководитель военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины", – говорится в публикации.

Глава ГУР провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии и наградил бойцов Спецподразделения Тимура; генерал-лейтенант и бойцы совместно почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от оккупантов, рассказали в разведке.

Фото: ГУР

