Буданов проверил позиции ГУР на Змеином и "вышках" в Черном море – видео, фото
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов проверил позиции защитников из Спецподразделения Тимура на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Руководитель военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины", – говорится в публикации.
Глава ГУР провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии и наградил бойцов Спецподразделения Тимура; генерал-лейтенант и бойцы совместно почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от оккупантов, рассказали в разведке.
- Президент Зеленский и Буданов посещали Змеиный в июле 2023 года.
- В ночь на 28 июля 2025-го спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.
