В ночь на 28 июля спецназовцы Главного управления разведки провели успешную операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.

Боевую операцию в северной части Черного моря провели защитники из Департамента активных действий военной разведки.

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", – сообщили в ГУР.

Операция прошла без потерь со стороны разведчиков, над островом подняли украинский флаг, отметили в ведомстве.

Тендровская коса-остров расположена у берегов временно оккупированной Херсонщины. Расстояние от нее до Николаевщины – более 25 километров по прямой:

Тендрівська коса,(обведене червоними лініями) на мапі Deepstate