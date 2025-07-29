У ніч на 28 липня спецпризначенці Головного управління розвідки провели успішну операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео.

Бойову операцію у північній частині Чорного моря провели захисники з Департаменту активних дій воєнної розвідки.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", – повідомили в ГУР.

Окупанти стверджують, що РЛС "Роса" може виявляти безпілотники на відстані до 25 км та висоті до 1 км, кількість цілей для виявлення – до 20 одночасно. Росіяни заявляють, що радіус, в якому РЕБ "Зонт" може подавляти дрони становить 500 метрів. Слід зауважити, що загарбники регулярно завищують показники своєї зброї. На відео ГУР показано, що захисники використовували дрони під час цієї висадки.

Операція пройшла без втрат з боку розвідників, над островом підійняли український прапор, зауважили в відомстві.

Тендрівська коса-острів розташована біля берегів тимчасово окупованої Херсонщини. Відстань від неї до Миколаївщини – понад 25 кілометрів по прямій.

Тендрівська коса,(обведене червоними лініями) на мапі Deepstate