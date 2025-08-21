Бійці Головного управління розвідки знищили ворожий катер в Чорному морі, екіпаж загинув. Про це повідомила пресслужба ГУР й опублікувала відповідне відео.

У середу, 20 серпня, внаслідок операції воєнної розвідки неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування було знищено катер російських окупантів.

Усі п’ятеро членів екіпажу – загинули, уточнили в ГУР.

Завдати високоточного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з безпілотника, який також зафіксував успішне знищення військового катера з окупантами.

10 серпня повідомлялося, що бійці Повітряних сил ЗСУ успішно уразили командний пункт батальйону окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.