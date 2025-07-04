ГУР: У Херсонській області підірвали трьох окупантів з підрозділу Рогозіна

Усі троє загарбників, включно зі старшим групи, загинули у результаті вибуху, заявили у розвідці

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали трьох загарбників з підрозділу "Барс-Сармат", командиром якого є колишній керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині авто перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "Барс-Сармат".

За даними ГУР, усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки й оборони та тероризувала цивільне населення Херсонської області, загинули.

Так званий центр "Барс-Сармат" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку. Командиром підрозділу є Рогозін.

У розвідці зазначили, що до структури російського центру "Барс-Сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "Барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську.

18 червня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську застрелено Михайла Грицая, який підозрюється у державній зраді через співпрацю із країною-агресоркою.

3 липня ГУР повідомило, що на Запорізькому напрямку Сили оборони знищили майже половину позицій та місць проживання російських операторів БпЛА.