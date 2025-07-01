Воєнна розвідка встановила особи росіян, які вдарили по Сумах 3 червня

Російські окупанти обстріляли місто з "Граду", що базувався в Курській області

Наслідки удару по Сумах (Фото: Сумська міська рада)

Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня, внаслідок якого загинули шестеро містян, ще 29 дістали поранення. Про це повідомляє ГУР.

Росіяни обстріляли Суми з реактивної системи залпового вогню "Град" 30 мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції підрозділу були розташовані в районі села Апанасовка Курської області Росії.

ГУР встановив дані чотирьох військовослужбовців полку, що безпосередньо причетні до атаки по Сумах.

Йдеться про начальника артилерії, підполковника Даміра Гарнаєва з Пензи, командира реактивної артилерійської батареї, капітана Дмитра Волобуєва з Самари та командирів розрахунків РСЗВ "Град" артилерійської батареї удару, сержанта Іванова та рядового Панченка.