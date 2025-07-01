Воєнна розвідка встановила особи росіян, які вдарили по Сумах 3 червня
Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня, внаслідок якого загинули шестеро містян, ще 29 дістали поранення. Про це повідомляє ГУР.
Росіяни обстріляли Суми з реактивної системи залпового вогню "Град" 30 мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції підрозділу були розташовані в районі села Апанасовка Курської області Росії.
ГУР встановив дані чотирьох військовослужбовців полку, що безпосередньо причетні до атаки по Сумах.
Йдеться про начальника артилерії, підполковника Даміра Гарнаєва з Пензи, командира реактивної артилерійської батареї, капітана Дмитра Волобуєва з Самари та командирів розрахунків РСЗВ "Град" артилерійської батареї удару, сержанта Іванова та рядового Панченка.
- Росіяни вдарили по Сумах зранку 3 червня. Відразу загинуло троє людей, майже 30 зазнали поранень. Було пошкоджено 16 будівель, з яких 15 – це багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічну лікарню, залізничні колії.
- 3 та 4 червня у Сумській громаді було оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.