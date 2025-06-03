У Сумській громаді оголосили Дні жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

3 та 4 червня у Сумській громаді оголошено Днями жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу вранці у вівторок. Про це повідомила Сумська міська рада.

На знак скорботи за загиблими на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій будуть приспущені прапори.

Скасовані розважальні заходи на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті.

За інформацією керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Станіслава Полякова, відомо про п'ять влучань у трьох районах міста.

Троє людей загинуло, 25 – отримали поранення (троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані).

Вранці у вівторок окупанти вдарили по Сумах із реактивної артилерії. Внаслідок влучань пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

ДОПОВНЕНО О 14:30. Сумська міська рада уточнила, що окупанти били снарядами з касетною частиною в районі проспекту Шевченка, вулиць Металургів та Горова.

Загинули троє людей. Серед 25 постраждалих – троє дітей (15 госпіталізували, стан восьми – тяжкий).

Попередньо, пошкоджено 15 будівель: 14 багатоквартирних будинків (вулиця Металургів, проспект Шевченка, вулиця Реміснича, вулиця Горова) і одну нежитлову – лікарню.

У ніч проти 3 червня окупанти били безпілотниками по Одесі. Поранень дістали п’ятеро людей. За різними адресами спалахнули пожежі.

Російські військові також атакували Чернігів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та постраждало четверо людей.

У Балаклії Харківської області внаслідок атаки БпЛА загинув один цивільний, ще один зазнав поранень.

Загалом окупанти вночі випустили по Україні 112 дронів, 75 з яких було знешкоджено.